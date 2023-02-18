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İTÜ'den depremlerle ilgili önemli tespitler! Prof. Dr. Yaltırak: Acilen yeni fay haritasına ihtiyaç var

İTÜ öğretim üyeleri Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği bölgede inceleme ve gözlemlerde bulunarak ön tespit raporu hazırladı. Depremlerle ilgili yeni bilgilerin yer aldığı raporda, Türkiye aktif fay haritası ile yüzey kırıklarının birbirlerini üzerlemediği ve farklı alanlardan geçtiği vurgulandı. Haberturk.com'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cenk Yaltırak "Bu bir çözünürlük problemidir. Elimizde 20 yıl öncenin teknik imkanlarıyla hazırlanan bir harita var. Bu çağda bu çözünürlükte bir haritaya göre kent yerleşimi ve deprem afet senaryosu hazırlayamazsınız. Acilen yeni fay haritasına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Son dakika: İTÜ'den depremlerle ilgili önemli tespitler! Prof. Dr. Yaltırak: Acilen yeni fay haritasına ihtiyaç var
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İTÜ öğretim üyeleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin yıkıma uğrattığı bölgede inceleme ve gözlemlerde bulunarak bir ön tespit raporu hazırladı. Raporun sonuç bölümünde "İlerde yapılacak çalışmalarda yerleşime uygunluk açısından dikkate alınması gereken en önemli konulardan birinin fay izlerinin yüksek çözünürlüklü haritalanmasıdır. Genel fikir veren aktif fay haritalarının yüksek çözünürlüklü (30 cm) sayısal arazi modeli ile yenilenmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

AKTİF FAY HATTI İLE YÜZEY KIRIKLARI ÇAKIŞMIYOR

Bu depremin arazi izleri ve yüzey kırık haritasının yepyeni bilgiler içerdiği belirtilen raporda "Türkiye aktif fay haritası ile yüzey kırıkları birbirlerini üzerlememekte ve farklı alanlardan geçmektedir" ifadeleri yer alıyor. Bu ifadenin ne anlama geldiğini haberturk.com için değerlendiren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak sorunun haritanın çözünürlüğü ile ilgili olduğuna dikkat çekti. Yaltırak "Deprem fay haritası ile kırıkların çakışması yüzde 10 bile değil. Bu bir çözünürlük problemidir. Elimizde 20 yıl öncenin teknik imkanlarıyla hazırlanan bir harita var. Artık bu çağda çözünürlükte bir harita olmaz" dedi.

"ACİLEN YENİ FAY HARİTASINA İHTİYAÇ VAR"

Prof. Dr. Yaltırak acilen yeni fay haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cenk Yaltırak "Haritanın yanlış olduğunu ben söylemiyorum, doğa söylüyor. Bu depremlerin bize gösterdiği şey haritanın baştan aşağı yeni tekniklerle yenilenmesi gerektiğidir" şeklinde konuştu. "20 yıl önce bilgisayarlı tomografi de yoktu ama bugün var" diyen İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak Yaltırak "Bugün imkanlar değişti, buradaki pay farkının cm bazında olması lazım. Bu depremde aktif fay haritası ile yüzey kırığı arasında 120 m ila 3 km kadar farklar bulunmaktadır. Mevcut fay haritasına göre kent yerleşimi ve deprem afet senaryosu hazırlanmaz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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