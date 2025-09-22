Habertürk
        İTÜ, en etkili bilim insanları 2024 listesinde Türkiye'den birinci sırada yer aldı

        İTÜ, en etkili bilim insanları 2024 listesinde Türkiye'den birinci sırada yer aldı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünyanın en etkili bilim insanları 2024 listesinde, bünyesindeki bilim insanı sayısıyla hem "Kariyer Boyu Etki" hem de "Yıllık Etki" kategorisinde Türkiye'de birinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:17
        İTÜ, en etkili bilim insanları 2024 listesinde Türkiye'den birinci sırada yer aldı
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ "Sorumluluk ve Etki Odaklı Araştırma Üniversitesi" vizyonuyla, bilimsel üretkenliğini ve disiplinler arası araştırma kültürünü yansıtan küresel ölçekte akademik başarılara imza atmaya devam ediyor.

        Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier işbirliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinin 2024 yılı sonuçlarına göre İTÜ, bünyesindeki bilim insanı sayısıyla hem "Kariyer Boyu Etki" hem de "Yıllık Etki" kategorisinde Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

        "Yıllık Etki" kategorisinde İTÜ'den toplam 64 akademisyen yer alırken, alanlarına göre dünyada ilk 100'de 2, ilk 500'de 19, ilk 1000'de 33 akademisyen "Yıllık Etki" sıralamasında listelendi.

        "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde İTÜ'den bilim insanlarının sayısı da geçen yıla göre artış gösterdi. Toplam 80 İTÜ akademisyeni bu kategoride yer aldı. Alanlarına göre dünyada ilk 100'de 4, ilk 500'de 20, ilk 1000'de 38 İTÜ akademisyeni "Kariyer Boyu Etki" listesinde yer aldı.

        İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

        Bunun yanı sıra üniversitenin etki oluşturan bilimsel çalışmaları, en etkili bilim insanları sıralamasının yanı sıra diğer uluslararası derecelendirme sonuçlarına da yansıdı.

        İTÜ, bilimsel yayın performansını ölçen 2025 Nature Index Research Leaders Sıralaması'nda Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda 20 alanda Türkiye birincisi olan ve geçen yıla göre 12 alanda yükselen İTÜ, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları'nda (ISR) dünyada 76'ncı sırada yer aldı.

