Katiller cezaevinden arkadaş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23),geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar ile Erhan Kurdal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler, emniyette ifade verdikleri için savcılıkta ifadeleri alınmadan dosya üzerinden ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"SERBEST KALMAK İSTİYORUM"

Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve burada savunma yapan şüpheli Emra Yaşar, “Şu an Kırıkkale Cezaevinde mahkumum. Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Onunla beraber takılıyordum. Evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp, asacaktım. Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Kamera kayıtları var. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"



Savunmasını yapan Erhan Kurdal ise, “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım” şeklinde konuştu.

Ayar’ı öldürdükleri iddiasıyla nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

"BEN BUNU SAVUNMAM"

Şüpheli Emra Yaşar’ı savunması için CMK’dan atanan avukatın şüpheliyi ‘Ben bunu savunmam’ diyerek reddettiği ve barodan başka bir avukatın atandığı öğrenilirken, Emra Yaşar’ın 2015 yılında ‘gasp’ suçundan cezaevine girdiği ve kapalı cezaevindeki süresini tamamladıktan sonra açık cezaevine gönderildiği kaydedildi.

HALİT'İN KATİLLERİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞ ÇIKTI

Kırklareli Açık Cezaevi'nde birlikte kalan Ayar'ın katil zanlıları Emra Yaşar ile Erhan Kurdal'ın cezaevinde de sürekli birlikte hareket ettikleri ve iyi arkadaş oldukları öğrenildi. Yaşar ile Kurdal'ın cezaevinde sürekli spor yaptıkları belirtilirken, birbirlerinden hiç ayrılmadıkları ifade edildi. Cezaevinden izne çıkan Yaşar'ın, tahliye olan Erhan Kurdal ile İstanbul'da buluştukları öğrenildi.

'5 YIL VE DAHA AZ SÜRESİ KALANLAR AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINA SAHİP'

Edirne Barosu avukatlarından Kaan Polat, Halit Ayar'ı, cezaevinden özel izin aldığı sırada bıçakla öldüren, gasp suçundan hüküm giymiş Emra Yaşar ve benzeri suçlardan hüküm giyenlerin, koşullu salıverilmelerine 5 yıl veya daha az süre kala açık cezaevine geçme hakkına sahip olduklarını, böylelikle özel izinle dışarı çıkıp serbestçe dolaşabildiğini söyledi. Hükümlü kişinin toplumla yeniden bağ kurması adına konulduğu açık cezaevlerinin koşullarını anlatan Polat, "Açık cezaevlerine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Kasıtlı suçlardan dolayı 3 yıl veya daha az mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevi geçiş hakkına sahiptirler. Bunun yanında yüksek güvenlikli cezaevlerinde cezalarının 1/3'ünü iyi halli olarak geçiren hükümlüler koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl veya daha az bir süre kala aynı şekilde açık cezaevine geçiş hakkına sahiptirler. Bununla birlikte taksirli suçlar da 5 yıl veya altında bir cezaya mahkum olanlar, hakkında hükmedilen adli para cezasını ödeyemediği için adli para cezasından çevrilen hapis cezasını infaz etmek üzere teslim olanlar ve icra - iflas kanunundan doğan tazyik hapisleri, doğrudan açık cezaevlerinde ifa edilmektedir" dedi.



Kapalı cezaevlerinde cezası infaz edilen hükümlüler için de açık cezaevine geçişte ikili ayrım olduğunu söyleyen Polat, "Buna göre cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler sadece 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra koşullu salıverilme tarihine 7 yıl ya da daha az bir süre kalmış ise açık cezaevine geçiş hakkına sahip olmaktadırlar. Cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler içinse cezalarının 10'da 1'ini kapalı ceza infaz kurumunda infaz ettikten sonra koşullu salıverilmelerine 7 yıl ya da daha az kalması halinde aynı şekilde açık cezaevine nakledilebilmektedirler" diye konuştu.

'AÇIK CEZA EVİ'NDE RUHUNA UYGUN ŞEKİLDE İZİN ALMALARI MÜMKÜN'

Polat, Taksim'de yaşanan olayda ise zanlıların gasp ve nitelikli hırsızlık gibi suçlardan cezaevinde bulunduğunu, bu gibi durumlarda zanlıların salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalması durumunda açık cezaevine geçiş hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Polat, "Yaşanan acı olayda suçu işleyen faillerin nitelikli hırsızlık ve yağma suçundan dolayı cezaevinde hükümlü olduğu bilgisini görüyoruz. Bu tür suçlar da koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az bir süre kalan hükümlüler Açık Ceza Evi'ne sahip olmaktadırlar. Konuyla ilgili teknik anlamda çok detaylar mevcut. Bunlar sayfalar dolusu yönetmelikte ve kanunlarda tek tek belirtilmiştir. Neticede açık cezaevlerinin ruhuna uygun bir şekilde hükümlüler gerekli dönemlerde, gerekli izinleri almak suretiyle aileleriyle görüşebilmekte, dışarıda belirlenen zaman diliminde, izin alarak serbestçe zaman geçirebilmektedir. Bu yaşanan acı hadise de maalesef bu şekilde alınan bir izin döneminde vuku bulmuş" ifadelerini kullandı.