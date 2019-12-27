İstanbul'da geçtiğimiz eylül ayında korkunç bir cinayet işlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken bıçaklı saldırıya uğradı.

Gençleri gasp etmek isteyen zanlıların saldırısında ise Ayar hayatını kaybederken, bir arkadaşı da kolundan yaralandı. Saldırganlar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal da kısa sürede yakalandı.

Saldırganlar için de 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıldan 47 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ALKOLÜN VERDİĞİ CESARETLE KAVGAYA BAŞLADIK'

DHA'nın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada da sanılar hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya ise sanıkların kan donduran ifadeleri damga vurdu.

Savunmasında olay günü gezmeye çıktığını belirten tutuklu sanık Erhan Kurdal, “Karşı taraf gasp olayı söylüyor. İkili diyaloğum bile olmadı. Evet ben bir bardak bira istedim doğru. Kavgaya başladık. Onlar bize vurdu biz de onlara vurduk. Arkamı döndüğümde yerde bir arkadaş yatıyordu, ölen arkadaşmış. İki tekme vurdum. Elimdeki cam şişeyi kırıp salladım ama saldırmadım. İsabet edip etmediğini bilmiyorum. Bıçaklama anını görmedim. Bıçaklandığını bilsem tekme atmazdım. Bıçaklanmış kişiye tekme atacak kadar insafsız değilim. Biz bira istedik. Yumrukla birbirimize girdik. Evet tekme attım, kendimizi korumak amaçlı saldırdık. O yüzden böyle bir olay gerçekleşti. Çok alkollüydüm. Para isteme falan da olmadı” ifadelerini kullandı.

'ERHAN GELDİĞİNDE CEBİNDE PARASI YOKTU'

Olay günü Kırklareli Açık Cezaevi’nden haftalık izne geldiğini belirterek savunmasına başlayan tutuklu sanık Emrah Yaşar da, “Oturduğum semtteki parkta 2-3 gündür takılıyordum. Şans eseri orada görüştük. Alkol alıyordum. Erhan geldiğinde cebinde parası yoktu. Saat 20:00’ye kadar takıldık. Bir yerlere gidelim diye çok ısrar etti. Erhan’ın evine uğradık. Üzerini değiştirdi. Yanında hançer bıçağı getirdi. Erhan’ın saldırgan yapısını bildiğim için bıçağı ondan aldım. Çünkü daha önce Erhan’ın bir olayına şahit olmuştum. Onu bildiğim için bir felaket olmasını istemedim. Tekrar parka gittik. Ben bu bıçağı parkın yakınındaki tekel bayisine bırakmak istedim. Bayiciye ‘Bu bıçak burada kalsın istersen senin olsun’ dedim. Fakat kabul etmedi. Biraları aldık parkta içemeye devam ettik. Sonra İstiklal’e gittik. Erhan bir bayanla 2 saat muhabbet etti. Benim o gün üzerimde bulunan 300-400 lira para bitmişti” dedi.

'PİŞMANIM SAVUNULACAK TARAFI YOK'

Metro durağında Erhan Kurdal’ın 3 kişinin yanına gittiğini belirten sanık Emra Yaşar, “Şişhane metro durağının orada Erhan 3 kişi gördü yanlarına gitti. Ben arkadaşlar sandım. Konuşuyorlardı ne konuştuklarını duymadım. Erhan içlerinden birine tokat attı. O kişi de ‘Ben babamdan bu yaşıma kadar tokat yemedim’ dedi. Sonra 3’ü birden Erhan’a saldırdı. Ben de Erhan’ın ağzından burnundan kanlar geldiğini görünce ayırmak için yanlarına gittim. İçlerinden şişman olanı bana saldırdı. Can havliyle bıçağı alıp bende onlara saldırdım. Onlar bana vuruyordu, ben de rast gele bıçağı sallıyordum. Polis diye bağırdılar. Kaçtım eve gittim. Pişmanım. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Kimseyi gasp etmedim. Neticede bir can gitmiş. Çok alkol almıştım. Kaç bıçak darbesi vurdum hatırlamıyorum. Uyuşturucu madde kullanmıyorum” diye konuştu.

'BİRİ BIÇAKLIYOR BİRİ TEKMELİYORDU'

Olay günü Halit Ayar’ın yanında olan arkadaşı mağdur Mustafa Sinan Nalçacı da, “O gün Şişhane metrosu önündeki durakta oturuyorduk. Bu iki sanık geldi. Aralarında yarım metre mesafe vardı. Sanık Erhan ‘Biranız var mı?’ dedi. ‘Var’ dedik. Elinde şişe vardı. Şişesine bira koyduk. Diğer arkadaşını kast ederek ‘Arkadaşın şişesi yok 2 tek atın’ dedi. Şurada tekel bayi var oradan alabilirsiniz dedik. Sana mı soracağım lan dedi. Olay çıkmasın diye Erhan’a sarıldım. Ne yapıyorsun hepimiz kardeşiz dedim. İki sanık Tolga’yı yumrukluyorlardı. Sanık Emrah yanıma geldi. Biz onla yumruklaşmaya başladık. Bıçağını çıkardı. Tolga’ya bıçakları var diye bağırdım ve koşmaya başladım. Bıçak önce kol dirseğime saplandı. Koşuyordum. Arkama baktığımda Tolga geliyordu ama Halit yere düştü. Sanıkların ikisi Halit’in üzerine çullandı. Aynı anda biri bıçaklıyor, biri tekmeliyordu. Dondum kaldım. Sonra yardıma koştum. Sanık Emrah bu kez beni 5 kere farklı yerlerimden bıçakladı” diye konuştu.