Ituiutaba - Sampaio Correa maçı rakamları

Ituiutaba ve Sampaio Correa, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Ituiutaba 10 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Sampaio Correa 16 puanda ve 19. sırada. Ituiutaba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sampaio Correa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 415 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Sampaio Correa sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ituiutaba son haftadaki ABC Natal müsabasında 2-0 kazandı.

Sampaio Correa ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Ituiutaba, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 13 gol yedi.

Sampaio Correa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Sampaio Correa, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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