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İTÜNOVA TTO’da yeni genel müdürü Hayri Özturan oldu

Bilgiyi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle çalışmalarına devam eden İTÜNOVA TTO’da Hayri Özturan Genel Müdürlük görevine başladı. Özturan, "Hızlı derinlemesine uzmanlık sahibi seçkin ekibimiz, en önemli avantajımız. Teknoloji transferinde sanayimiz ile akademimize değer üreten ve öncülük eden bir merkez olacağız"

İTÜNOVA TTO’da yeni genel müdür
HABERTURK.COM

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla Ocak 2014 yılında kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin yeni Genel Müdürü Hayri Özturan oldu. İTÜNOVA TTO'nun bugüne kadar 680 akademisyenle gerçekleştirdiği 856 projede toplamda 256 milyon TL’lik proje hacmine ulaştığı kaydedildi.

İTÜNOVA TTO’daki Genel Müdürlük görevini üstlenen Özturan, "Hızlı derinlemesine uzmanlık sahibi seçkin ekibimiz, en önemli avantajımız. Teknoloji transferinde sanayimiz ile akademimize değer üreten ve öncülük eden bir merkez olacağız" dedi.

1997’de İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özturan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş., İdealab A.Ş. ve THY Teknik A.Ş.’lerinde Kalite, Müşteri, Operasyon ve Program Yönetimi alanlarında görev aldı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Özturan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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