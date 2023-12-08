Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Itziar Castro yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Itziar Castro yaşamını yitirdi

        46 yaşındaki Itziar Castro, hayatını kaybetti. İspanyol oyuncunun vefatını senarist ve yönetmen Frankie de Leonardis açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanyol aktris Itziar Castro'dan acı haber geldi. 46 yaşındaki Castro'nun hayata veda ettiği öğrenildi. Itziar Castro'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        2

        Kendisini kötü hissetmesinin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun solunum fonksiyonlarının durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

        3

        "SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI"

        Itziar Castro'nun vefatını senarist ve yönetmen Frankie de Leonardis duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yetenekli oyuncu Itziar Castro'nun dün gece hayatını kaybettiğini size bildirmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Eğlence sektöründe olağanüstü bir kariyere sahip olan Castro, dikkat çekici performansı ve karizmasıyla silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraflar: AP, Avalon

        #Itziar Castro
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş