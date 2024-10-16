Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Ekim ayı İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi? İUP maaşı ödeme tarihleri

        İUP maaşı ödeme tarihleri: İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları hakkında sorgulamalar sürüyor. İŞKUR'un Toplum Yararına Programları kapsamında, İş Gücü Uyum Programı (İUP) katılımcılarının maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Ekim ayı İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi? Katılımcılara sağlanacak ödemelerle ilgili güncel bilgiler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 22:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İşsiz bireylerin iş gücü piyasasına uyum sağlaması ve mesleki becerilerini geliştirmesi için başlatılan İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, katılımcıların maaşları İŞKUR'un Toplum Yararına Programları çerçevesinde ödenecek. Katılımcıların hesaplarına yatırılacak olan bu maaşlar için gözler ödeme takvimine çevrildi. Merak edilen maaş ödeme tarihleri ve detaylar haberimizde...

        2

        İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

        3

        Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​.

        4

        İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

        Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

        5

        Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

        İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        10 katlı binanın çatı katında yangın
        10 katlı binanın çatı katında yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor