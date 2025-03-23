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        Haberler Dünyadan Ivanka Trump dövüş sporu jiu-jitsu becerilerini sergiledi - magazin haberleri

        Ivanka Trump dövüş sporu jiu-jitsu becerilerini sergiledi

        Donald Trump'ın üç çocuk annesi kızı Ivanka Trump, Gisele Bündchen'in sevgilisi Joaquim Valente'den ders aldıktan sonra jiu-jitsu'daki gelişimini minderde gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:15
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        Trump'ın kızı jiu-jitsu yaptı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın 43 yaşındaki kızı Ivanka Trump, Gisele Bündchen'in sevgilisi Joaquim Valente'nin ve kardeşlerinin Miami'deki spor salonunda mindere çıktı.

        Jared Kushner ile evli olan Ivanka Trump, 13 yaşındaki kızı Arabella Rose ile birlikte jiu-jitsu'ya başladı

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        Üç çocuk annesi Ivanka Trump, dövüş sanatlarında nispeten acemi olmasına ve mavi kuşak sahibi olmasına rağmen jiu-jitsu becerilerini ilerlettiğini kanıtladı.

        Ivanka Trump, siyah kuşaklı Valente kardeşler ve babaları Pedro Sr.'dan eğitim aldı.

        Ivanka Trump, Valente kardeşlerin jiu-jitsu stüdyosunda eğitim alan ilk ünlü müşteri değil. Joaquim Valente, Tom Brady'den boşanmadan önce Gisele Bündchen ve çocuklarına birkaç yıl eğitim vermişti. Bu eğitim esnasında başlayan tanışıklıkları, Bündchen'in eşi Tom Brady'den ayrılmasından sonra aşka dönüştü.

        Tom Brady'den iki çocuğu olan Gisele Bündchen, Valente ile birlikteliğinden ilk çocuğunu da geçen ay dünyaya getirdi.

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        #ivanka trump
        #dövüş sporu
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