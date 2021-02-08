İYİ Parti'de 'onarım' süreci tartışmalı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

İYİ Parti'de Aytun Çıray 'Başdanışman' oldu, Musavvat Dervişoğlu eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "küskünler" ile görüştü. Akşener, hafta sonu Aytun Çıray ile Ankara’da görüştü ve akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından da "başdanışman" kadrosuyla Çıray’ın yeniden A takımına alındığı duyuruldu.

İYİ Parti'de Aytun Çıray 'Başdanışman' oldu, Musavvat Dervişoğlu eleştirdi
İYİ Parti'de 'onarım' süreci tartışmalı başladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İYİ Parti'de "onarım" süreci tartışmalı başladı. Dün akşam saatlerinde Aytun Çıray ve küskünlerle görüşen İYİ Parti lideri Akşener, Çıray'ı başdanışman olarak görevlendirirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu ise bu kararı Twitter'dan eleştirdi.

Akşener küskünleri oluşturan bu grupla görüştü, ikna etmeye çalıştı. Bir süre grup toplantılarını da protesto eden milletvekilleri Akşener’in tutumunu izleme kararı aldı.

ÇIRAY NE DEDİ?

Habertürk’ün gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Çıray, "Türkiye, Türk milleti ağır ekonomik sıkıntılar içinde. Zaten var olan sıkıntılar pandemi süreciyle birlikte kat be kat arttı. Yeni bir umuda, yeni bir çıkışa ihtiyaç var. Bu aşamadan sonra bize düşen görev İYİ Parti’yi Türkiye’nin önüne bir iktidar alternatifi olarak koymak. Bu olaya gösterilen ilgi Türk Milletinin İYİ Parti’ye gerçekten bir umut bağladığının göstergesi. Bize düşen bu güvene layık olmak" dedi.

Çıray, kongre sürecinde operasyonla suçladıkları isimlerle bundan sonra nasıl yol yürüyeceklerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Çıray, "ileriye bakmak gerektiğini" vurguladı.

DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Çıray’ın başdanışman olarak atanmasına Grup Başkanvekili Musvvat Dervişoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dervişoğlu, daha önce, partiye yönetimine sert eleştirilerde bulunan Çıray’a sert sözlerle yüklendi.

Dervişoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı mesajları şöyle:

"Vardır bir bildikleri' kanaati her zaman iyi bir kötülük örtüsüdür. Kimilerine yol açar, kimilerine de yol aratır. Yol olunca da, yolcu yaratır. Hayırlısı Allah’tan!.. Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!.. Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!.."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME... Son dakika: Haydi gençler! Deneme sınavına
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
ÇALIŞANA ZORLA FUHUŞ! Son dakika... Apart otelde temizlikçiydi! Sonrası korkunç!
GÜNDEMApart otelde temizlikçiydi! Sonrası korkunç!
Hastanede dehşet! Son dakika: Doktora oraklı saldırı...
GÜNDEMKadın doktora, orakla saldırdı!
SON DAKİKA: Ölümün teğet geçtiği an! Yürekler ağza geldi
GÜNDEMÖlümün teğet geçtiği an!
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? - 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Son dakika: Eskişehir'de mutant virüs alarmı! 3 aileye bulaştı - Haberler
GÜNDEMEskişehir’de mutasyonlu virüs iddiası! 17 kişi ...
Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı?
GÜNDEMKoronavirüsten ölenler şehit sayılır mı?
Korona virüs hastaları oruç tutabilir mi? Korona virüs varken oruç tutulur mu, tutmamak günah mı?
GÜNDEMKoronavirüs varken oruç tutulur mu?
15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
GÜNDEM15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman?