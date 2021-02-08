İYİ Parti'de 'onarım' süreci tartışmalı başladı 0:00 / 0:00

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İYİ Parti'de "onarım" süreci tartışmalı başladı. Dün akşam saatlerinde Aytun Çıray ve küskünlerle görüşen İYİ Parti lideri Akşener, Çıray'ı başdanışman olarak görevlendirirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu ise bu kararı Twitter'dan eleştirdi.

Akşener küskünleri oluşturan bu grupla görüştü, ikna etmeye çalıştı. Bir süre grup toplantılarını da protesto eden milletvekilleri Akşener’in tutumunu izleme kararı aldı.

ÇIRAY NE DEDİ?

Habertürk’ün gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Çıray, "Türkiye, Türk milleti ağır ekonomik sıkıntılar içinde. Zaten var olan sıkıntılar pandemi süreciyle birlikte kat be kat arttı. Yeni bir umuda, yeni bir çıkışa ihtiyaç var. Bu aşamadan sonra bize düşen görev İYİ Parti’yi Türkiye’nin önüne bir iktidar alternatifi olarak koymak. Bu olaya gösterilen ilgi Türk Milletinin İYİ Parti’ye gerçekten bir umut bağladığının göstergesi. Bize düşen bu güvene layık olmak" dedi.

Çıray, kongre sürecinde operasyonla suçladıkları isimlerle bundan sonra nasıl yol yürüyeceklerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Çıray, "ileriye bakmak gerektiğini" vurguladı.

DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Çıray’ın başdanışman olarak atanmasına Grup Başkanvekili Musvvat Dervişoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dervişoğlu, daha önce, partiye yönetimine sert eleştirilerde bulunan Çıray’a sert sözlerle yüklendi.

Dervişoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı mesajları şöyle:

"Vardır bir bildikleri' kanaati her zaman iyi bir kötülük örtüsüdür. Kimilerine yol açar, kimilerine de yol aratır. Yol olunca da, yolcu yaratır. Hayırlısı Allah’tan!.. Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!.. Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!.."