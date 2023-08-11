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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap

        İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "Yerel iktidarda ülke hayrına komşu olalım" çağrısının ardından İYİ Parti bir açıklama yaptı. İYİ Parti, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. Rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 22:44
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        İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçimler için ortaklık çağrısından bulunmasının ardından İYİ Parti resmi Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

        İYİ Parti'nin açıklaması şöyle:

        "Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

        Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

        Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!"

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