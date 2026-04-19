        Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Almanya'da partisinin teşkilatıyla bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz, Türk milleti olarak ortak hayata evet deriz. Ama kimliksizleştirmeye ve ayrıştırmaya asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 22:31 Güncelleme:
        Dervişoğlu, Almanya'da partisinin teşkilatıyla bir araya geldi

        İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde partisinin Avrupa teşkilatıyla bir araya geldi.

        Avrupa'da yaşayan Türklerin yaşadığı problemlere değinen Dervişoğlu, Avrupa Türklüğünün yeni kuşaklarının önemine vurgu yaptı.

        Türkçe gerilerse millet olmanın görünmez bağlarının gevşeyeceğini belirten Dervişoğlu, Türkçe eğitiminin herhangi bir yan başlık olmadığının altını çizdi.

        Kimliğin, kültürün devamı meselesi olduğuna işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Biz istiyoruz ki, Türkçe eğitimi güçlensin. Öğretmenlerin niceliği de niteliği de artsın. Gençlerimize özel, eğitim ve değişim programları kurulsun. Yurtdışında okuyan gençlerimiz, barınmadan rehberliğe kadar yalnız bırakılmasın. Türkiye ile bağları, sadece yaz tatiline sıkışmasın. Kurumsal hale gelsin. Canlı hale gelsin. Güçlü hale gelsin. Geçmiş ve gelecek arasındaki çelik halatın adıdır Türkçe. Türkçeye sahip çıkmak milli sorumluluğumuzdur."

        REKLAM

        "Tehdit, yalnızca kaba ırkçılık değildir"

        Türk toplumunun bazen açık saldırıların, bazen örtülü dışlamaların hedefi haline getirildiğini belirten Dervişoğlu, Avrupa Türklerinin yalnızca "uyum" tartışmasının nesnesi olmadığını, aynı zamanda güvenlik kaygısı, kimlik baskısı ve dışlanma riskleriyle de muhatap olduğuna dikkati çekti.

        Dervişoğlu, alınması gereken tedbirlerin ertelenmesinin kimseye faydası olmayacağına vurgu yaparak, şunları ifade etti:

        "Tehdit, yalnızca kaba ırkçılık değildir. Bir de kimliği yumuşatarak silme çabası vardır. Ortak Türk kimliğinin parçalanması konusunda da bazı odakların eskiden beri çabalarını dikkatle izliyoruz. Bugün Türkiye'de de yaşanan suni parçalayıcı süreçlerin yollarını döşeyen habis çabalardan bahsediyorum. Etnik ve mezhepsel ayrışmalara asla yol vermeyeceğiz. Biz, Türk milleti olarak ortak hayata evet deriz. Ama kimliksizleştirmeye ve ayrıştırmaya asla müsaade etmeyiz."

        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
