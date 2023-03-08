Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Anıtkabir'i ziyaret etti
ABONE OL

İYİ Parti lideri Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'nde "Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Anıtkabir'i ziyaret etti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akşener, beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile 81 il ve ilçe teşkilatından gelen kadınlarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Akşener, daha sonra kadınlarla saygı duruşunda bulundu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akşener, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız.

Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bugünlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan biz kadınlar, daha çocuk yaşta içtiğimiz anda sadakatimizle medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki 1934 yılında Batılı ülkelerden bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verebilen bu Cumhuriyet, 2023 yılında bunun hatırasıyla yetinemez. Çünkü biliyoruz ki kadınların omuzlarında yükselen bu memleket, yeni asrında kadınları görmezden gelemez. Çünkü Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız.

Büyük Türk milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz detaylarıyla anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü! İstanbul'da neresi sağlam
GÜNDEM İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte ...
2023 yılı Hac kurası çekildi! - Güncel haberler Hac kurası belli oldu mu, hac sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve hac kurası çekildi mi?
GÜNDEM 2023 yılı hac kurası çekildi!
ÇATALCA DEPREM RİSK HARİTASI: Çatalca'dan fay hattı geçiyor mu, depreme dayanıklı ve riskli bölgeler neresi?
GÜNDEM Çatalca deprem risk haritası
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı
Evlenmeyi kabul etmeyen kadına silahla saldırdı, silah tutukluk yapınca kimyasal madde attı - Haberler
GÜNDEM Silah tutukluk yapınca yüzüne kimyasal madde attı!
Ankara'da bir kişinin ölümüyle biten 'cin çıkarma' suçlularının cezası belli oldu - Ankara haberleri
GÜNDEM 'Cin çıkarma' seansı öldürmüştü! Cezalar belli oldu!
AKBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?
GÜNDEM Akbank EYT emekli promosyon kampanyası
QNB FİNANSBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?
GÜNDEM QNB Finansbank emekli promosyon kampanyası
Son dakika haberi Bakan Özer: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi
GÜNDEM "Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ...
Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler
GÜNDEM Bahçelievler güncel deprem riski haritası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.