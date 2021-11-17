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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor...

CANLI | Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor... Konuşmasının başında Türk Konseyi toplantısına değinen Akşener, "Bizim için büyük önem taşıyan dış politikaya değinmek istiyorum. Bundan aylar önce 3 Mayıs günü 9 ilke ve hedef isimli çalışmamızı paylaşmıştık. 12 Kasım'da toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde bazı adımlar atılmış olmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. KKTC'nin de bu birlik için yer almasını da önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. İktidarımızda, Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık kurumları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

"Ülkemizde her gün yaşar olduğumuz kadın cinayetleri öfkemizi perçinlemeye devam ediyor" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Ülkemizde kadınlar öldürüleceklerini bilerek yaşıyor. Nerede, ne zaman, kim tarafından öldürüleceklerini bilerek yaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir cani, genç bir kadını aramızdan aldı. O kadar acı ki, o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, bir kadını öldürmek o kadar kolay olmasaydı Başak kardeşimiz aramızda olabilirdi. Herkes her şeyi biliyor ama bu cani, 28 yaşındaki evladımızın karşısına çıkana kadar parmağını oynatmıyor. Bu cani, Başak'ı savunmasız diye hedef alıyor. 'Kadın kendini savunamaz' diyor" diye konuştu.

"BU ZALİMLİK NE ZAMAN BİTECEK?"

Akşener, "Bu kafa kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu kafa kadına her türlü hakareti edebilenden çıktı. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede yırtıp atanlardan çıktı. Her gün 2 kadın cinayete kurban gidiyor. Kadınlar kendilerini nerede güvende hissetmelidir? Hiçbir yerde güvende değiller. Kadınları yalnız bıraktınız. Adalete inançlarını yok ettiniz. Beni tehdit etmekle de olmuyor Sayın Erdoğan. Bu zalimlik ne zaman bitecek? Kadın hakkında ileri geri konuşan ahlak yoksunu zihniyetten kurtulacağız. Tüm kararlara inat, gereğini yapacağız. Kadınların mücadelelerini devlet politikası haline getireceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya sokacağız. İYİ Parti iktidarında kadınları yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Bir inşaatta atanamayan Fedai öğretmenin ölümü hakkında konuşan Akşener, "Kendi kızına, oğluna, yeğenine kadro açanlar siz Fedai'nin hayatından hiç mi sorumlu değilsiniz? 5-10 maaşlı çalışanlar siz yakanızı Fedai'den kurtaracağınızı mı zannediyorsunuz? Sayın Erdoğan, sen Fedai'nin vebalini nasıl ödeyeceksin?" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YAŞANAN POLEMİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt veren Akşener şunları söyledi:

"Geçen haftaki grup toplantımızda söylediklerimi nedense üzerine alınmış. Bana ahlak yoksunu demişti, dün de suyumuzun kaynadığını söyleyerek tehdit etti. Bitlere fısıldayabilen adama aşk olsun. Biz bugüne kadar kimseyi yuhalamadık onların ayıbı. Bu sefer bayan dememiş, bu kadın demiş. Küçük de olsa ilerleme var.

Bak Sayın Erdoğan, bir gün hepimizin suyu ısınacak. Hepimiz o teneşire uzanacağız. Ama sen kendini yazık ettin, bu hallere düşmemeliydin. Sen bize ahkam kesecek durumda değilsin. Elindeki patlak ampulle güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun.

Madem öyle, bizim için teneşiri hazır etmişsin, gel sen ve arkadaşlarının karnesine birlikte bakalım. Asıl ahlak yoksunu bir kişiye iftira atan ve bunun için trol besleyendir. Asıl ahlak yoksunu bir yandan dindar pozları takınırken milletin hakkını ayaklar altına alandır. Asıl ahlak yoksunu terörist başının mektubunu okutup, kardeşini televizyona çıkıp sonrada önüne geleni terörist ilan edendir. Asıl ahlak yoksunu yüce Türk milletine küfredeni affedip ihale üzerine ihale verendir. Asıl ahlak yoksunu yabancı liderlerin hakaretlerini sineye çekip havuz medyasına kendisini kahraman ilan ettirendir. Asıl ahlak yoksunu dolar 10,43 lira olmuşken, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir.

Aynaya bakın aynaya. Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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