İYİ Parti lideri Akşener'e istifa çağrısı
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, yerel seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.
2024 Yerel Seçimleri sonuçlarında İYİ Parti'nin 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde aldığı oya ulaşamamasının ardından partinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi:
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.
Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.
Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.
Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."