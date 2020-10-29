Gelen son dakika haberine göre İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edildi...

81 İL VE 108 İLÇE BAŞKANI İMZASIYLA

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.

Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” başlatılması yönünde talepte bulunmuştur.

Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.

Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız.