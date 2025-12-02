Habertürk
        İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy saldırıya uğradı: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy saldırıya uğradı: 1 gözaltı

        İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, aracıyla kırmızı ışıkta durduğu anda, motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alındı

        Giriş: 02.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:54
        Samsun'un Canik ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, motosikletli bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.

        Edinilen bilgilere göre, polise ihbarda bulunan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (60), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanına yaklaşan bir şahsın aracının kapısını açarak kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti.

        Yapılan araştırmada saldırganın, H.A.'nın aynı gün partisinin İlkadım ilçesindeki binasında iş talebiyle görüştüğü S.Ç. (34) olduğu, görüşme sonrası Hasan Aksoy'u takip ettiği belirlendi.

        Polis ekipleri saldırgan S.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde S.Ç.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

