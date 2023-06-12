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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kurultayımız 24 Haziran'da yapılacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin olağan kurultayının 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. İYİ Parti ailesinin Genel Başkan Meral Akşener'in etrafında kenetleneceğini söyleyen Zorlu, "İktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kurultayımız 24 Haziran'da yapılacak
HABERTURK.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin kurultay süreciyle ilgili bir açıklama paylaştı.

Partinin büyük kongresinin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklayan Zorlu, "Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlarla teşkilatlarımızla beraber dimdik duracağız" dedi.

Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan Büyük Kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İYİ Partimiz kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3.Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecektir.

İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir. Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi “Ben” değil “Biz” olabilmenin adresidir.

İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye’nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir."

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