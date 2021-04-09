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İYİ Partili Usta, Kanal İstanbul Projesi'nden "rant vergisi" alınmasını istedi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Madem Kanal İstanbul Projesi yapılacak, bizim hesaplamamıza göre 120 milyar dolarlık bir kentsel rant oluşacak. O zaman önce rant vergisini çıkarın, çıkarmadan bu projeye başlamayın" dedi.

İYİ Partili Usta, Kanal İstanbul Projesi'nden
AA

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin temelinin güven ve istikrar olduğunu vurgulayan Usta, bugün Türk ekonomisi ve yönetimine karşı güvenin kalmadığını, istikrarın bozulduğunu savundu. Bunun temel nedeninin, Türkiye'yi yönetenlerin, sürekli güven bozucu kararlar alması, açıklamalar yapması olduğunu ileri süren Usta, "Bunun bedelini de millet ödüyor. Türkiye yönetilmiyor, sürekli zikzaklar yapan ve savrulan bir hükümet var." dedi.

Hükümetin gelişi güzel kararlarla ülkeyi yönettiğini iddia eden Usta, gece yarısında Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle Türk lirasının yaklaşık yüzde 15 değer kaybettiğini, mevcut kamu borcuna yeni borç yükünün bindiğini söyledi.

Usta, Meclis'e gönderilen torba kanun teklifiyle kurumlar vergisinin artırıldığını, daha önce açıklanan eylem planlarında böyle bir kararın olmadığını ileri sürerek, "4 ay önce kurumlar vergisinin indirilmesine oy verenler şimdi yükseltilmesi için oy veriyor. Savrulan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidar grubu bu ülkeyi yönetiyor. Vergileme ve beyanname dönemi başlarken böyle bir karar alınıyor. Bu yasalara aykırı bir durum." diye konuştu.

Herkesin Kanal İstanbul Projesi'ne karşı olduğunu, projenin hayata geçmesi durumunda yeni nüfus akışının gerçekleşeceğini, kentleşme sorunlarının ortaya çıkacağını, ekonomik istikrarın bozulacağını savunan Usta, "Madem Kanal İstanbul Projesi yapılacak, bizim hesaplamamıza göre 120 milyar dolarlık bir kentsel rant oluşacak. Yani birileri para kazanacak. Bu ranttan devlet legal olarak 1 kuruş kazanmayacak. Bu para iktidara yakın olanların cebine girecek. O arsaları kapattılar, kimlerin kapattığını da biliyoruz. O zaman önce rant vergisini çıkarın. Rant vergisi çıkarmadan bu projeye başlamayın." değerlendirmesinde bulundu.

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