Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzinsiz gösteriye 9 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzinsiz gösteriye 9 tutuklama

        "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi" suçundan aranma kaydı olan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in resimlerinin bulunduğu dövizler taşıdıkları gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:07 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzinsiz gösteriye 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan 2 ayrı gruptan gözaltına alınan 59 kişiden 9'u, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, dün, Şişhane Meydanı'nda toplanan bir grup açıklama yapmak istedi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilere Beyoğlu Kaymakamlığının yasaklama kararını tebliğ ederek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Ekipler, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruptan 38 kişiyi gözaltına alındı.

        Aynı saatlerde, Beyoğlu Belediyesi önünde de benzer şekilde toplanan bir diğer gruptan 21 kişi de yasaklama kararına rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINAN 59 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli kontrol kararı verildi.

        Şüphelilerden 9'u ise "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi" suçundan aranma kaydı olan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in resimlerinin bulunduğu dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüphelinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"