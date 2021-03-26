Lavlar üzerinde mangal! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

20 Mart tarihinde İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradalsfjall Yanardağı, 781 yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

Yanardağın eteklerinde patlamayı inceleyen bilim insanları ise, lavları karınlarını doyurmak için kullandı. Dev bir ızgara işlevi gören lavların üzerinde sosis pişirdiler.

YÜZYILLARDIR UYUYAN YANARDAĞ FAALİYETE GEÇTİ

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

Acil durum yetkilileri, patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.