İzleyicinin tercihi yine 'Aziz' oldu! 0:00 / 0:00

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Yaptığı planla Fransız askerlerini Delege Pierre’in evine gönderen Aziz, onlara tuzak kurdu. Bu sırada savunmasız kalan Pierre’i bayıltarak “elveda” yazdığı mühürlü kağıdı Pierre’in üstüne koydu. Babasına yapılanları unutmayan Aziz, Pierre’nin kalbine doğrulttuğu tetiği çekecek miydi?

İşte nefeslerin tutulduğu o anlar;

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ABC1 20+ VE AB KATEGORİLERİNİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ ‘AZİZ’ OLDU!

‘Aziz’in 15. bölümü ABC1 20+'da 5.32 izlenme oranı (rating) 11.73 izlenme payı (share), AB'de 3.97 izlenme oranı (rating) 10.11 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de ise 4.57 izlenme oranı (rating) 10.47 izlenme payı (share) elde etti.

AZİZ İNTİKAMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Amcası Galip Payidar’dan babasının ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Aziz duydukları karşısında allak bullak oldu. Çiftliğe dönüp silahını alan Aziz, babasının katili olduğu söylenen Pierre’i öldürmek için harekete geçti. Öfkeden gözü hiçbir şey görmeyen Aziz, Fransız İdare Binası’nın önüne gelerek gizlice Pierre’e silahını doğrulturken tam o sırada Efnan ve Adem geldi. Aziz, son anda vazgeçti.

Aziz, Pierre’i öldürmeye kalkışıyor;

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MUSTAFA KEMAL PAŞA’DAN ŞEHİRDE HEYECAN UYANDIRAN MESAJ

Atölyeye gelen Pierre, Aziz’i evinde akşam yemeğine davet etti. Yemeğe katılacağını atölyedekilere söyleyen Aziz kararıyla izleyenleri şoke ederken, neler yapacağıyla da merak uyandırdı. Bu sırada Atatürk’ün Fransız Büyükelçisi’ne Hatay’ı alacağını söylemesi halkta büyük bir heyecan yarattı. Aziz’in Mustafa Kemal Paşa’nın söylediklerini şehrin ortasında yüksek sesle gazeteden okuması alkış topladı.

“Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak”

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AZİZ VE PİERRE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Aziz, akşam yemeğine katıldığı Pierre’nin anlaşma teklifini kabul etmeyerek yanında değil karşısında olacağını belirtti. Bir de Pierre’nin odasında Efnan’ın karakalem resmini gören Aziz, sabrının son noktasına gelerek evden ayrıldı. Yaşadığı şok üzerine daha fazla dayanamayan ve nefes almakta zorlanan Aziz, büyük bir öfke patlaması yaşadı. Efnan’ı kaybetme korkusuyla eve gelen Aziz, sevdiği kadına sımsıkı sarıldı. Pierre ise Aziz’in odasına girdiğini öğrendi ve bir planı olduğunu anladı.

“Biz emir almayı sevmeyiz”

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Aziz, Pierre’in evinde Efnan’ın resmini buluyor;

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EFNAN, DİLRUBA HAKKINDA DUYDUKLARINI PAYLAŞTI

Dilruba’nın Aziz’i korumak için Adem’le evlendiğini öğrenen Efnan bu gerçeği Nigar ve Maksude ile paylaştı. Nigar Hala ortalığın karışmaması için Efnan’dan susmasını istedi ve Aziz’e bir şey söylememesi konusunda uyarıda bulundu. Efnan’ın ise içi hiç rahat değildi.

“Dilruba, Aziz’i kurtarmak için Adem’le evlenmiş”

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PİERRE’İN HAMLELERİNİN ARKASI KESİLMEDİ

Aziz, her şeye rağmen babasının haline üzülen Efnan için Veysi’ye bir şans daha vererek onun atölyede çalışmasını istedi. Bu sırada Galip Payidar tarafında işler iyiye gitmiyordu. Ardı ardına siparişleri iptal edilen Galip, bir çıkış noktası arıyordu. Aziz’in atölyesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gelen haber büyük bir sevinç yarattı. Prenses yolladığı telgrafta halılarını çok beğendiğini, ayrıca İngiliz Büyükelçisi’nin de halılardan istediğini söyledi. Halılarının Londra’ya gidecek olması çalışanlar için de yeni bir umut oldu. Ancak sevinçleri uzun sürmedi; atölyeye gelen Pierre, Zarife ile Mustafa’nın çocuklarının yetim kaldığını ve Fransız devletinin himayesine geçmesi gerektiğini bildirdi. Aziz bu karar karşısında öfkesine hakim olamayarak Pierre’e silah doğrulttu. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuklar Aziz ve atölye çalışanlarının elinden zorla alındı.

Aziz’in zor kararı;

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EFNAN, PİERRE’DEN KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Çocukları almak için Aziz’den habersiz Pierre’nin karşısına çıkan Efnan, Pierre’in teklifiyle şoke oldu. Pierre, Aziz’le evlenmezse çocukları geri vereceğini söyledi. Aziz’den vazgeçmeyeceğini bir kez daha söyleyen Efnan, Pierre’in hareketi karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Delege, oğlunun öldüğü gece Efnan’ın bileğinden düşen ve arabada bulduğu oyaları Efnan’a teslim etti. Korkudan taş kesilen Efnan, gözleri dolu dolu elindeki oyalara baktı. Aziz’in yanına koşan Efnan, Andre’nin öldüğü gece orada olduğunu Pierre’nin bildiğini söyledi. Artık vakit gelmişti, Aziz günlerdir adım adım izlediği Pierre’i öldürecekti.

“Aziz Payidar’la bir geleceğiniz yok sizin”

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!