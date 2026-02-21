İzmir 21 Şubat baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İzmir'de barajlardaki doluluk oranları araştırmaları hız kazandı. Şehir genelinde planlı su kesintileri sürerken, vatandaşlar barajlardaki güncel su seviyelerini yakından takip ediyor. Günlük veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından resmi internet sitesinde düzenli olarak yayımlanıyor. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla İzmir barajlarının doluluk oranının yüzde kaç olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…
21 Şubat 2026 Cumartesi tarihli baraj doluluk oranları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından web sitesinde paylaşıldı. İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri sürerken, son günlerde etkisini artıran yağışların baraj seviyelerine katkı sağladığı görülüyor. Kente içme suyu temin eden Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Güzelhisar Barajı, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda güncel doluluk oranları netleşti. Bu kapsamda “21 Şubat’ta İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı haberimizde...
İZSU 21 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 59,08 olarak kaydedildi.
21 ŞUBAT İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 35,93
Balçova Baraj: yüzde 84,32
Ürkmez Barajı: yüzde 95,05
Gördes Barajı: yüzde 23,05
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 57,07