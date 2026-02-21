21 Şubat 2026 Cumartesi tarihli baraj doluluk oranları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından web sitesinde paylaşıldı. İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri sürerken, son günlerde etkisini artıran yağışların baraj seviyelerine katkı sağladığı görülüyor. Kente içme suyu temin eden Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Güzelhisar Barajı, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda güncel doluluk oranları netleşti. Bu kapsamda “21 Şubat’ta İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı haberimizde...