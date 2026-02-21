Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İzmir 21 Şubat baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu, barajların son durumu ne?

        İzmir 21 Şubat baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İzmir'de barajlardaki doluluk oranları araştırmaları hız kazandı. Şehir genelinde planlı su kesintileri sürerken, vatandaşlar barajlardaki güncel su seviyelerini yakından takip ediyor. Günlük veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından resmi internet sitesinde düzenli olarak yayımlanıyor. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla İzmir barajlarının doluluk oranının yüzde kaç olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        21 Şubat 2026 Cumartesi tarihli baraj doluluk oranları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından web sitesinde paylaşıldı. İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri sürerken, son günlerde etkisini artıran yağışların baraj seviyelerine katkı sağladığı görülüyor. Kente içme suyu temin eden Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Güzelhisar Barajı, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda güncel doluluk oranları netleşti. Bu kapsamda “21 Şubat’ta İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı haberimizde...

        2

        İZSU 21 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 59,08 olarak kaydedildi.

        3

        21 ŞUBAT İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 35,93

        Balçova Baraj: yüzde 84,32

        Ürkmez Barajı: yüzde 95,05

        Gördes Barajı: yüzde 23,05

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 57,07

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!