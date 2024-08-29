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        Haberler Bilgi Yaşam İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024: Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar çıkacak?

        İzmir 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024: Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

        İzmir 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram kutlamaları kapsamında İzmir'de ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından milli bayram etkinlikleri açıklandı. Bu noktada 30 Ağustos İzmir konser takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:17
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        30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümünü kutluyor. Milli bayram için bazı büyükşehirlerin etkinlik takvimi paylaşıldı. Milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. Düzenlenecek konserlerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. İzmir 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar çıkacak? İşte, 30 Ağustos İzmir konser takvimi...

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        ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ 2024

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.

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        30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;

        Kortej Yürüyüşü

        -Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)

        -Saat: 20:00

        İlyas Yalçıntaş Konseri

        -Bornova Cumhuriyet Meydanı

        - Saat: 21:00

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