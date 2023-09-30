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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197'si kurtarıldı

        İzmir açıklarında 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197'si kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 01:59 Güncelleme: 30.09.2023 - 01:59
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        İzmir açıklarında 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197'si kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Urla açıklarında lastik botlarda yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekipler, 187 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Dikili, Menderes ve Seferihisar açıklarında, lastik bot ve can salı ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ittikleri tespit edilen 197 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        AA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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