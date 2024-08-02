İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 3'ü çocuk 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 3'ü çocuk 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.