İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 26 Şubat Diyanet İzmir Cuma namaz saati...

26 ŞUBAT 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İzmir 26 Şubat öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Şubat 2021 Cuma 06:20 07:41 13:29 16:37 19:08 20:24 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:19 07:40 13:29 16:37 19:09 20:25 28 Şubat 2021 Pazar 06:17 07:38 13:29 16:38 19:10 20:26 01 Mart 2021 Pazartesi 06:16 07:37 13:29 16:39 19:11 20:27 02 Mart 2021 Salı 06:14 07:35 13:29 16:39 19:12 20:28 03 Mart 2021 Çarşamba 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:29 04 Mart 2021 Perşembe 06:12 07:32 13:28 16:41 19:14 20:30

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Zor Zamanlarda Maneviyatımızdan Destek Almak"

NAMAZ SONUNDA SELAM VERMENİN ANLAMI NEDİR?

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre namazların sonunda önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bunun bilerek terk edilmesi namazın tekrar kılınmasını gerektirir. Farkında olmadan terk edilmesi hâlinde ise bir şey gerekmez. Bu selamda “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-selâm” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını eklemek ise sünnettir. Bir görüşe göre de, sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter (İbnü’l-Hümâm, Feth, I,328; Zeylaî, Tebyîn, I, 125).

Birinci selamı vermeyi farz gören Şâfiîlere göre bunun terk edilmesi namazı da iptal eder (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 273).