İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirlilerin gündeminde. İzmirliler Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13.01'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 25 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Kasım 2019 Cuma 06:08 07:30 13:00 15:53 18:20 19:37 02 Kasım 2019 Cumartesi 06:09 07:31 13:00 15:53 18:19 19:36 03 Kasım 2019 Pazar 06:10 07:32 13:00 15:52 18:18 19:35 04 Kasım 2019 Pazartesi 06:11 07:33 13:00 15:51 18:17 19:34 05 Kasım 2019 Salı 06:11 07:34 13:00 15:50 18:16 19:34 06 Kasım 2019 Çarşamba 06:12 07:36 13:00 15:49 18:15 19:33 07 Kasım 2019 Perşembe 06:13 07:37 13:00 15:48 18:14 19:32

GÜNÜN AYETİ

Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? (Nûr, 24/10)

GÜNÜN HADİSİ

Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin. (Al-Bukhari, “Merdâ”, 19; “De’avât”, 30; Muslim, “Zikir”, 10, 13)

GÜNÜN DUASI

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fatiha, 1/5-7)