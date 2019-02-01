İzmir Cuma namazı saati- 1 Şubat İzmir'de Cuma saat kaçta?

İzmir Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 Şubat İzmir Cuma namazı saati ve İzmir namaz vakitleri belli oldu. İşte 1 Şubat İzmir Cuma namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 1 ŞUBAT

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle namazı vaktinde cemaat ile eda edilen Cuma namazı öncesi İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Şubat 2019 Cuma 06:47 08:10 13:30 16:15 18:40 19:58 02 Şubat 2019 Cumartesi 06:46 08:09 13:30 16:16 18:41 19:59 03 Şubat 2019 Pazar 06:45 08:09 13:30 16:17 18:42 20:00 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:44 08:08 13:30 16:18 18:43 20:01 05 Şubat 2019 Salı 06:43 08:07 13:30 16:19 18:44 20:02 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:43 08:06 13:30 16:20 18:45 20:03 07 Şubat 2019 Perşembe 06:42 08:05 13:31 16:21 18:46 20:04

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ Mİ?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar.