İzmir Cuma ezanı saati, ya da başka bir tabirle İzmir Cuma namazı saati en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İzmir il genelinde cami ve mescitlerde Cuma namazı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki; İzmir Cuma ezanı saat kaçta? İşte Diyanet namaz saatleri ve İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet namaz saatleri portalıda İzmir namaz vakitleri ve İzmir Cuma namazı saati yayınlandı. İşte İzmir 5 günlük namaz saatleri ve İzmir Cuma namazı saati...

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Aralık 2018 Cuma 06:53 08:21 13:19 15:44 18:05 19:28 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:53 08:21 13:19 15:45 18:05 19:28 30 Aralık 2018 Pazar 06:53 08:21 13:20 15:45 18:06 19:29 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:53 08:21 13:20 15:46 18:07 19:30 01 Ocak 2019 Salı 06:54 08:22 13:20 15:47 18:08 19:30 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:54 08:22 13:20 15:48 18:09 19:31 03 Ocak 2019 Perşembe 06:54 08:22 13:21 15:48 18:09 19:32

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13.19

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİ İLE KILINIR

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).

Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ