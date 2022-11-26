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Haberler Gündem İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, nerede? 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi
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İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem! 26 Kasım AFAD - Kandilli son depremler listesi

İzmir deprem son dakika haberinin ardından AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Düzce depreminin ardından binlerce vatandaş yaşadıkları yerde deprem olup olmadığını takip ediyor. İşte, 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi...

İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, nerede? 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi

İzmir'de meydana gelen 3.2 büyüklüğünde depremin ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi gündeme geldi. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gerçekleşen depremler halkta kısa süreli panik ortamı yaratıyor. 26 Kasım günü 3'ü aşan ilk deprem Akdeniz'de yaşanırken "Deprem mi oldu, nerede?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi...

İZMİR DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından 3.2 olarak paylaşılan İzmir depreminin merkez üssü Gaziemir olarak belirlendi. 26 Kasım 2022 Cumartesi saat 04.10 sularında gerçekleşen depremin derinliği 6.4 km olarak kaydedildi.

26 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.26 11:03:09  40.8308   31.1390       11.9      -.-  1.6  -.-   OTLUOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.26 10:37:49  40.8292   31.0698       11.0      -.-  1.5  -.-   FEVZIYE-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.26 10:32:31  40.7888   31.0602       12.2      -.-  2.7  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.26 09:17:54  40.7498   31.0850       16.8      -.-  1.6  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.26 09:14:40  40.7045   31.0408       25.5      -.-  1.6  -.-   GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.26 08:14:43  40.7943   30.9580       12.2      -.-  1.5  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2022.11.26 07:52:38  39.8563   26.8902       16.2      -.-  2.0  -.-   KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel
2022.11.26 07:45:06  39.1487   33.5710        5.2      -.-  2.0  -.-   GECITLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  İlksel
2022.11.26 07:39:25  40.8053   30.9820        4.5      -.-  1.7  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.26 07:38:02  40.8078   30.9843        5.4      -.-  2.5  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.26 07:36:58  40.8047   30.9893        5.3      -.-  2.2  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.26 06:28:42  40.6973   30.8863       19.2      -.-  1.2  -.-   DIKMEN-HENDEK (SAKARYA)                           İlksel
2022.11.26 04:51:12  40.7985   31.0848        8.9      -.-  1.8  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.26 04:22:02  40.8155   31.0185        5.3      -.-  1.4  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2022.11.26 04:13:56  38.2533   38.7555        1.8      -.-  1.6  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2022.11.26 04:12:20  40.7670   31.0480       13.7      -.-  1.4  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.26 04:10:21  38.3477   27.1742        6.4      -.-  3.4  3.3   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.26 02:47:57  39.1745   41.6472        6.4      -.-  2.1  -.-   ARPADERESI-HINIS (ERZURUM)                        İlksel
2022.11.26 02:39:29  40.8275   31.0132        4.5      -.-  1.7  -.-   KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.26 02:38:53  36.8058   29.0420        3.5      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)                        İlksel
2022.11.26 02:25:25  40.7848   30.9730        9.9      -.-  1.7  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2022.11.26 02:21:12  40.8413   31.0288       14.9      -.-  2.4  -.-   DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)                          İlksel
2022.11.26 02:14:51  40.7965   31.0662        8.7      -.-  1.9  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.26 02:06:57  39.1523   41.6517        3.8      -.-  2.2  -.-   ALNIACIK-VARTO (MUS)                              İlksel
2022.11.26 01:50:22  39.1742   41.5587       23.5      -.-  1.9  -.-   CAYIRYOLU-VARTO (MUS)                             İlksel
2022.11.26 01:36:19  40.8070   31.0473        5.2      -.-  1.3  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2022.11.26 01:15:24  38.7887   33.5638        5.3      -.-  2.4  -.-   KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)           İlksel
2022.11.26 01:07:35  40.8082   30.9553       14.6      -.-  1.5  -.-   YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)                       İlksel
2022.11.26 01:04:45  40.8702   31.0368       13.4      -.-  1.4  -.-   PIRPIR-CILIMLI (DUZCE)                            İlksel
2022.11.26 01:01:07  40.7922   30.9823        5.7      -.-  3.3  3.2   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2022.11.26 00:57:06  38.5078   44.1422        5.0      -.-  3.0  -.-   CAYBAGI-SARAY (VAN)                               İlksel
2022.11.26 00:39:37  38.5225   44.0960        9.3      -.-  2.5  -.-   ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN)                           İlksel
2022.11.26 00:20:41  40.7995   31.0960       12.3      -.-  2.2  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.26 00:09:23  40.7743   30.9648        8.9      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel

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