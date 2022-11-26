İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, nerede? 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi

İzmir'de meydana gelen 3.2 büyüklüğünde depremin ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi gündeme geldi. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gerçekleşen depremler halkta kısa süreli panik ortamı yaratıyor. 26 Kasım günü 3'ü aşan ilk deprem Akdeniz'de yaşanırken "Deprem mi oldu, nerede?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 26 Kasım 2022 Cumartesi AFAD - Kandilli rasathanesi son depremler listesi...

İZMİR DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından 3.2 olarak paylaşılan İzmir depreminin merkez üssü Gaziemir olarak belirlendi. 26 Kasım 2022 Cumartesi saat 04.10 sularında gerçekleşen depremin derinliği 6.4 km olarak kaydedildi.

26 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.11.26 11:03:09 40.8308 31.1390 11.9 -.- 1.6 -.- OTLUOGLU-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 10:37:49 40.8292 31.0698 11.0 -.- 1.5 -.- FEVZIYE-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 10:32:31 40.7888 31.0602 12.2 -.- 2.7 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 09:17:54 40.7498 31.0850 16.8 -.- 1.6 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 09:14:40 40.7045 31.0408 25.5 -.- 1.6 -.- GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 08:14:43 40.7943 30.9580 12.2 -.- 1.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 07:52:38 39.8563 26.8902 16.2 -.- 2.0 -.- KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2022.11.26 07:45:06 39.1487 33.5710 5.2 -.- 2.0 -.- GECITLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2022.11.26 07:39:25 40.8053 30.9820 4.5 -.- 1.7 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 07:38:02 40.8078 30.9843 5.4 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 07:36:58 40.8047 30.9893 5.3 -.- 2.2 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 06:28:42 40.6973 30.8863 19.2 -.- 1.2 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel 2022.11.26 04:51:12 40.7985 31.0848 8.9 -.- 1.8 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 04:22:02 40.8155 31.0185 5.3 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 04:13:56 38.2533 38.7555 1.8 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.11.26 04:12:20 40.7670 31.0480 13.7 -.- 1.4 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 04:10:21 38.3477 27.1742 6.4 -.- 3.4 3.3 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2022.11.26 02:47:57 39.1745 41.6472 6.4 -.- 2.1 -.- ARPADERESI-HINIS (ERZURUM) İlksel 2022.11.26 02:39:29 40.8275 31.0132 4.5 -.- 1.7 -.- KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 02:38:53 36.8058 29.0420 3.5 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.11.26 02:25:25 40.7848 30.9730 9.9 -.- 1.7 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 02:21:12 40.8413 31.0288 14.9 -.- 2.4 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel 2022.11.26 02:14:51 40.7965 31.0662 8.7 -.- 1.9 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 02:06:57 39.1523 41.6517 3.8 -.- 2.2 -.- ALNIACIK-VARTO (MUS) İlksel 2022.11.26 01:50:22 39.1742 41.5587 23.5 -.- 1.9 -.- CAYIRYOLU-VARTO (MUS) İlksel 2022.11.26 01:36:19 40.8070 31.0473 5.2 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 01:15:24 38.7887 33.5638 5.3 -.- 2.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2022.11.26 01:07:35 40.8082 30.9553 14.6 -.- 1.5 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 01:04:45 40.8702 31.0368 13.4 -.- 1.4 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) İlksel 2022.11.26 01:01:07 40.7922 30.9823 5.7 -.- 3.3 3.2 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2022.11.26 00:57:06 38.5078 44.1422 5.0 -.- 3.0 -.- CAYBAGI-SARAY (VAN) İlksel 2022.11.26 00:39:37 38.5225 44.0960 9.3 -.- 2.5 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN) İlksel 2022.11.26 00:20:41 40.7995 31.0960 12.3 -.- 2.2 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2022.11.26 00:09:23 40.7743 30.9648 8.9 -.- 1.1 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

26-11-2022 10:37:50 40.791 31.088 5.74 ML 1.4 Merkez (Düzce) 536974 26-11-2022 10:32:32 40.81 31.048 7 ML 2.3 Merkez (Düzce) 536971 26-11-2022 09:17:55 40.777 31.107 7 ML 1.4 Merkez (Düzce) 536973 26-11-2022 09:14:43 40.778 31.157 7 ML 1.5 Merkez (Düzce) 536972 26-11-2022 08:38:41 38.629 30.792 7 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) 536970 26-11-2022 08:14:44 40.798 30.992 7 ML 1.4 Gölyaka (Düzce) 536969 26-11-2022 07:52:38 39.872 26.862 6.98 ML 1.9 Bayramiç (Çanakkale) 536968 26-11-2022 07:45:06 39.169 33.571 7 ML 1.9 Hirfanlı Barajı - [05.98 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 536967 26-11-2022 07:39:24 40.809 31.004 7 ML 1.5 Gölyaka (Düzce) 536966 26-11-2022 07:38:01 40.824 30.986 7.08 ML 2.5 Gölyaka (Düzce) 536965

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