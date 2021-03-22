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HaberlerGündemİzmir'de akademisyenleri yıkan ölüm! Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti
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Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İzmir'de akademisyenleri yasa boğan ölüm! Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti..Depremde evi zarar gördüğü için semt değiştiren Gündoğan'ın ölümü, başta akademisyenler olmak üzere eğitim camiasında üzüntü yarattı

İzmir'de akademisyenleri yıkan ölüm! Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti
DHA

Talihsiz olay bugün saat 13.30 sıralarında, 201/8 Sokak numara 40/B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı. Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

DOĞAL KEHRİBAR ÇALIŞMALARINDA YER ALMIŞTI

Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi. Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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