İzmir'de seyir halinde yanmaya başlayan otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Işıklar Mahallesi 4. Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bunun üzerine, otomobilin sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki transit araçlar ile bir otomobile çarptı. Kaza sonrası, araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, alevler park halindeki araçlara da sıçradı.

İHA'nın haberine göre; olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ