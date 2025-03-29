İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Ramazan Bayramı namazı saati
Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca vatandaş hep beraber bayram namazı kılacak. Bu nedenle başta İzmir bayram saati olmak üzere il il namaz saati araştırılıyor. Diyanet İşleri'nin açıklamasıyla İzmir bayram namazı saati de belirlendi. Peki, 2025 İzmir Ramazan Bayramı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, İzmir bayram namazı saati...
Ramazan Bayramı, cemaatle beraber kılınacak bayram namazı ile başlayacak. 30 Mart 2025 günü milyonlarca vatandaş namaz kılmak için camilere akın edecek. Bu nedenle il il bayram namazı saatleri araştırılıyor. Peki, 2025 İzmir Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İzmir bayram namazı vakti...
2025 İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İzmir'de bayram namazı saat 07.30'da kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.