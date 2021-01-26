AA

İzmir-Çeşme otoyolundan Balçova yönüne seyir halinde olan Ömer K. idaresindeki 34 DIE 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine sonra Levent Marina kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mert U. idaresindeki 35 DB 578 plakalı ESHOT otobüsüne çarptı.

Kazada sürücü ile yolcu konumundaki Tayfun E'nin bulunduğu otomobilde yangın çıktı. AA'nın haberine göre; yangını gören ESHOT sürücüsü yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Ömer K. ve Tayfun E'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.i