İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini vurarak öldüren kişi ardından kendi yaşamına son verdi

İzmir'de feci olay, saat 14.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 40 yaşındaki mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki karısı 32 yaşındaki Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü.

ÖNCE KARISINA SIKTI SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı silahla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Bununla da yetinmeyen Göktaş, sonrasında aynı silahla kendi kafasına ateş etti.