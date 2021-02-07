DHA

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden alınan bilgiye göre, 5 Şubat saat 18.00 sıralarında belediye otobüsünde yolculuk eden K.Ö.'yü (47),iddiaya göre çarşaf giydiği gerekçesiyle E.Ç. (55) tarafından darp edildi. E.Ç.'nin, olay sırasında K.Ö.'ye "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." dediği ve ardından tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle kadını yaraladığı ileri sürüldü.

K.Ö.'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, E.Ç.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., sevk edildiği adliyede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.