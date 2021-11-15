Evine giderken silahlı saldırıda öldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti - SON DAKİKA HABERLER
ABONE OL

İzmir'de cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İzmir'de cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti - SON DAKİKA HABERLER
Evine giderken silahlı saldırıda öldü!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş´a tabanca ile ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Şerafettin Delibaş
Şerafettin Delibaş

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş´ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Delibaş´ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Özel harekat sevk edildi! Sopalı, satırlı, taşlı kavga!
GÜNDEM Sopalı, satırlı, taşlı kavga!
İki grup birbirine girdi: 4 yaralı - Son dakika haberleri
GÜNDEM İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
DUYGUSAL ANLAR! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi - Video haber
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü mesajı: 18 Mart’a kalmadan açacağız - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü mesajı
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınava ve sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
GÜNDEM AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! İkinci el araç alacaklar dikkat! - Haberler
GÜNDEM İkinci el araç alacaklar dikkat!
Son dakika! 13 kişinin yaralandığı kazada can pazarı! - Haberler
GÜNDEM 13 kişinin yaralandığı kazada can pazarı!
KORKUNÇ OLAY! Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! - Haberler
GÜNDEM Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı!
SON DAKİKA: THY bazı seferlerini durdurdu - Haberler
GÜNDEM THY duyurdu! 4 ülkeye seferler durduruldu
AÖL sınavları online mı? MEB açıkladı! AÖL sınav 1. Dönem sınavları ne zaman? Tarihleri belli oldu...
GÜNDEM MEB DUYURDU: AÖL sınavları online mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.