Evine giderken silahlı saldırıda öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş´a tabanca ile ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Şerafettin Delibaş

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş´ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Delibaş´ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.