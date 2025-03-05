İzmir'de denize düşen otomobilden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:07 facebook

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