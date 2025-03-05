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        Haberler Gündem İzmir'de denize düşen otomobilden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de denize düşen otomobilden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

        İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:07
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        Denizdeki otomobilden cansız beden çıkarıldı
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        Balıklıova Mahallesi Huzur Kampı yakınlarında denizde otomobil gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        A.C.C'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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