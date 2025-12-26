İzmir'de eve giren hırsızlar ev sahibini öldürdü

Konak ilçesi Lale Mahallesi 3582 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdinç Kavut’un (81) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kavut'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin apartmana arka bahçeden girdiği ve yatak odasında Kavut’u göğsünden bıçakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin, olayın ardından evden bazı gıda ürünlerini alarak kaçtığı ve araçta bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden firar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Kavut’un eşinin de olay sırasında evde olduğu, evden gelen sesleri duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.