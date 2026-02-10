Canlı
        Haberler Gündem İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

        İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

        İzmir'de polis ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:08 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:08
        İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Güncel Yapılanma' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Araştırmaların ardından bugün belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde bulunan FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

