İzmir'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Giriş: 20.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:34
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri ilçeye getirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.