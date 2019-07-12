Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Suriye uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA'nın haberine göre; emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezası ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında biri yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.