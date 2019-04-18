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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hafriyat kamyonu dehşetinde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Onur Mahallesi 7399/17 Sokak'tan çıkan hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak 7371 Sokak'taki üç katlı apartmanın altındaki kıraathaneye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsü ile kıraathanede bulunan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan diğer 3 kişinin ise kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gittiği öğrenildi.
SON 6 AYDA 4 KAZA, 4 ÖLÜ
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hafriyat kamyonu dehşetinden önce son 6 ay içerisinde meydana gelen 4 kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o feci kazalar:
BAYRAKLI'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl 23 Eylül'de, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki dolgu alandan aşağıya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
ALİAĞA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
İzmir’in Aliağa ilçesinde geçen 29 Eylül'de meydana gelen kazada, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Karakuzu köyü eski muhtarı Mehmet Şen (68) hayatını kaybetti.
KAMYONUN ALTINDA KALAN PROFESÖR ÖLDÜ
İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçın yıl 30 Aralık'ta meydana feci kazada, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyaz (64) hayatını kaybetti.
MOTOSİKLETLİ HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
İzmir'in Konak ilçesinde, 11 Şubat'ta meydana feci kazada, Mustafa Kural (56),seyir halindeyken, motosikletine çarptığı öne sürülen hafriyat kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü M.S., gözaltına alındı.
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