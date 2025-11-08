İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Kızılüzüm mevkisinde seyir halinde olan S.K'nin kullandığı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
