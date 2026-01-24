Habertürk
        İzmir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 6 gözaltı

        İzmir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 6 gözaltı

        İzmir Konak'ta Suriye'deki gelişmelere ilişkin izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 01:16 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:16
        İzmir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 6 gözaltı
        Farklı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Konak ilçesinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplandı.

        Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın açıklamasının ardından polis, grubun dağılması için uyarılarda bulundu.

        DHA'nın haberine göre; uyarılara rağmen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 50 kişilik gruba, ekipler müdahale etti. Çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

