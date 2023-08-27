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        Haberler Gündem İzmir'de korkutan apartman yangını; 9 kişi dumandan etkilendi, çatıya sığınan 5 kişi kurtarıldı

        İzmir'de korkutan apartman yangını; 9 kişi dumandan etkilendi, çatıya sığınan 5 kişi kurtarıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde bulunan apartmanda çıkan yangında yürekler ağza geldi. Olayda 1'i bebek 3'ü çocuk toplam 9 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:08
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        İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1´i bebek, 3´ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Çatı katına sığınan 5 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı.

        Anadolu Mahallesi 2434 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1´inci katındaki bir dairede, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda oturan bazı apartman sakinleri, panikle çatı katına kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanın çatı katına sığınan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler 30 dakikada kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1´i bebek, 3´ü çocuk toplam 9 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        #Konak yangın
        #haberler
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