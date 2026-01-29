Habertürk
        İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına merkez ilçelerde sel ve su baskınlarına yol açarken, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım isabeti nedeniyle Bornova, Karşıyaka ve Çiğli'de su kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:04
        İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu
        İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

        Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

        Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

        Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

        Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

        Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

        Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

        ÜÇ İLÇEDE SULAR KESİLDİ

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        #İzmir
        #izmir fırtına
        #haberler
