İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Kaza, saat 19.30 sıralarında Dereuzunyer Mahallesi Rahmanlar Barajı mevkisinde meydana geldi.
H.D. (23) yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen H.E. (16) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasındaki M.G. (17), ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılıp, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tedaviye alınan 2 yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.