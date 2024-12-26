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        Haberler Gündem İzmir'de müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de müftülük görevlisini öldüren kişi tutuklandı

        İzmir'de, Beydağ İlçe Müftülüğünde görevli memuru öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:52
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        Müftülük görevlisini öldürmüştü
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.D. (33), Ödemiş Adliyesine sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Beydağ İlçe Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, kaçan saldırgan dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanmıştı.

        Başer ile S.D'nin birlikte Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştıkları dönemde aralarında husumet olduğu ve zanlının cinayeti bu nedenle işlediği belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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